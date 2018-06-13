Япония отреагировала на возможное прекращение учений США и Южной Кореи

СЕГОДНЯ 05:28 2018-06-13T05:29:13+03:00

В Токио отметили, что эти маневры играют важную роль для обеспечения региональной безопасности

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Япония отреагировала на заявление президента США Дональда Трампа о возможном прекращении американо-южнокорейских военных учений. Так, министр обороны страны Ицунори Онодэра выразил обеспокоенность по этому поводу, отметив, что совместные маневры Вашингтона и Сеула играют важную роль для обеспечения региональной безопасности.

«Учения США и Южной Кореи, а также американский воинский контингент в Южной Корее играют важную роль в обеспечении безопасности в Северо-Восточной Азии», - приводит слова главы Минобороны Японии агентство Kyodo.

Также Онодэра заметил, что в Токио продолжают придерживаться мнения о том, что оказывать давление на КНДР необходимости продолжать до тех пор, пока та не проведет полную денуклеаризацию.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, глава Соединенных Штатов Дональд Трамп пообещал приостановить совместные с Южной Кореей военные учения после своей встречи с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, которая состоялась 12 июня в Сингапуре.