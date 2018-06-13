2018-06-13T05:45:35+03:00
В мире

Меркель указала Трампу на устаревший подход к расчету торгового баланса

А также отметила, что Германия инвестирует в Соединенные Штаты гораздо больше, чем США в ФРГ
Дарья ИВАШКИНА
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Канцлер ФРГ Ангела МеркельКанцлер ФРГ Ангела МеркельФото: REUTERS
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Канцлер ФРГ Ангела Меркель ответила на критику президента США Дональда Трампа по поводу экспортного профицита Германии. Так, она указала американскому лидеру на устаревший подход к расчету торгового баланса.

По мнению Меркель, в настоящее время сальдо торгового баланса рассчитывается «старомодным образом», так как не учитывается торговля услугами. «Если включить их (услуги) в торговый баланс, тогда получится, что США имеет большой профицит в торговле с Европой. И доля услуг будет возрастать», - приводит слова главы немецкого правительства газета Hamburger Abendblatt.

Также Ангела Меркель добавила, что Германия инвестирует в Соединенные Штаты гораздо больше, чем США в ФРГ.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее хозяин Белого дома Дональд Трамп вновь раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а заодно и страны Евросоюза. Поводом для критики опять стали торговые пошлины. Тогда же американский лидер констатировал, что торговый профицит Европейского союза с Соединенными Штатами составляет 151 миллиард долларов.

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