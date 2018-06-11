Трамп вновь раскритиковал Трюдо и выложил фото с итальянским премьером

СЕГОДНЯ 05:15 2018-06-11T05:16:23+03:00

Поводом для критики опять стали торговые разногласия со странами «Большой семерки»

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Президент США Дональда Трамп вновь раскритиковал премьер-министра Канады Джастина Трюдо, а заодно и страны Евросоюза. Поводом для критики опять стали торговые пошлины.

Как заметил американский лидер, Канада зарабатывает почти 100 миллиардов долларов на торговле с Соединенными Штатами. «И после этого Джастин (Трюдо) обижает США, когда его призывают к ответу!» - написал Трамп в своем Twitter, очевидно, имея в виду заявление главы канадского правительства об «оскорбительных» торговых пошлинах на сталь и алюминий.

Кроме того, хозяин Белого дома напомнил о торговом дефиците США в 800 миллиардов долларов, а также отметил, что Вашингтон оплачивает «почти все расходы» на оборону стран-членов НАТО.

Кстати, одновременно с этими твитами Трамп выложил фотографию с новым премьер-министром Италии Джузеппе Конте, который ранее поддержал его предложение вернуться к формату G8.

Напомним, как сообщал сайт kp.ru, ранее Трамп отказался подписывать итоговое коммюнике саммита G7. Свое решение он обосновал «ложными заявлениями» премьер-министра Канады Джастина Трюдо на пресс-конференции, состоявшейся по итогам переговоров в Квебеке, и тем фактом, что Оттава устанавливает большие пошлины в отношении фермеров, рабочих и компаний США. Особенно Вашингтону не понравились слова Трюдо об «оскорбительных» американских пошлинах на сталь и алюминий.