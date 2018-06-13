СЕГОДНЯ 08:12 2018-06-13T08:12:31+03:00

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Македонский премьер-министр Зоран Заев заявил, что Греция и Македония достигли компромисса по вопросу названия бывшей югославской республики. По его словам, две Скопье и Афины устраивает новое название Северная Македония. При этом граждане будут называться македонцами, национальность — македонской, язык - македонским.

Кроме того, новое название Македонии вынесут на общенациональный референдум осенью этого года. Правительства Македонии и Греции подпишут соответствующий договор.

"Решив спор с Грецией, мы выстраиваем дружеские отношения, которых до сих пор не было никогда. Мы настроены на европейскую перспективу, мы решаем многолетний спор и выводим страну из изоляции", - сказал Заев на пресс-конференции.

Он отметил, что правительство Греции планирует направить письма в ЕС и НАТО с информацией о том, что спора вокруг названия между Грецией и Македонией урегулирован.

"Этническая и культурная самобытность защищена. Усилены гарантии безопасности и процветания. Уточнено название Македонии, соответствующее географии, и с переводом на все иностранные языки", - отметил Заев, передает Интерфакс.

Напомним, накануне стало известно, что Греция и Македония решили вопрос названия бывшей югославской республики, которое совпадало с наименованием одного из греческих регионов.