Нидерланды одобрили соглашение с Украиной для облегчения суда по МН17

СЕГОДНЯ 11:01 2018-06-13T11:01:24+03:00

Документ еще в июле прошлого года подписали министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок

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Нидерланды одобрили соглашение с Украиной для облегчения суда по делу о крушении малайзийского самолета рейса МН17 в Донбассе в 2014 году.

Документ подписали министр юстиции Украины Павел Петренко и министр безопасности и юстиции Нидерландов Стеф Блок в июле прошлого года. Соглашение дает право Амстердаму провести суд по делу о трагедии, оно было одобрено во вторник, 12 июня. Предусматривается, что судебное преследование подозреваемых будет происходить в суде Нидерландов - скорее всего, в Гааге. Допускается, что судебное заседание будет проведено по видеосвязи. Лица, которых нельзя экстрадировать в Нидерланды, будут отбывать наказание на Украине, передает агентство Франс Пресс.

Напомним, малайзийский Boeing 777, направлявшийся из Амстердама в Куала-Лумпур, разбился 17 июля 2014 года под Донецком. Погибли все находившиеся на борту 298 человек.

Международная следственная группа заявила, что поразивший Boeing ЗРК "Бук" якобы доставили из России. Москва заявила о предвзятости следствия, выводы которого основаны только на данных, полученных от украинской стороны.