Трамп: ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет
Президент Америки Дональд Трамп прокомментировал прошедшую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в своем Twitter. По его мнению, после проведенного саммита в Сингапуре ядерной угрозы со стороны КНДР не существует. В одном из своих твиттов, Трамп отметил большой потенциал Северной Кореи в будущем.
«Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и положительным опытом. У Северной Кореи отличный потенциал в будущем», — сказал глава США в Twitter.
Он считает, что ожидание предполагаемых военных действий с Северной Кореей больше не имеет смысла.
«Президент Обама говорил, что Северная Корея была нашей самой большой и опасной проблемой. Больше нет — можно спать спокойно!» - написал в Twitter Дональд Трамп.
12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По итогам встречи лидеры государств подписали совместный документ и выразили надежду на дальнейшие встречи и сотрудничество. По их мнению, переговоры прошли лучше, чем можно было ожидать.
Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.