2018-06-13T13:41:22+03:00
В мире

Трамп: ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет

По мнению американского лидера, встреча с Ким Чен Ыном была положительным и интересным опытом
Эльмира МУСТАФАЕВА
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Президент США Дональд Трамп.Президент США Дональд Трамп.Фото: REUTERS
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Президент Америки Дональд Трамп прокомментировал прошедшую встречу с северокорейским лидером Ким Чен Ыном в своем Twitter. По его мнению, после проведенного саммита в Сингапуре ядерной угрозы со стороны КНДР не существует. В одном из своих твиттов, Трамп отметил большой потенциал Северной Кореи в будущем.

«Ядерной угрозы со стороны Северной Кореи больше нет. Встреча с Ким Чен Ыном была интересным и положительным опытом. У Северной Кореи отличный потенциал в будущем», — сказал глава США в Twitter.

Он считает, что ожидание предполагаемых военных действий с Северной Кореей больше не имеет смысла.

«Президент Обама говорил, что Северная Корея была нашей самой большой и опасной проблемой. Больше нет — можно спать спокойно!» - написал в Twitter Дональд Трамп.

12 июня в Сингапуре прошел первый в истории саммит США и КНДР. По итогам встречи лидеры государств подписали совместный документ и выразили надежду на дальнейшие встречи и сотрудничество. По их мнению, переговоры прошли лучше, чем можно было ожидать.

Встреча Дональда Трампа и Ким Чен Ына в Сингапуре.

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