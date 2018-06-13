Ученые рассказали, как распознать лжецов

СЕГОДНЯ 14:07 2018-06-13T14:07:18+03:00

Люди с морщинками вокруг глаз, как правило, более искренние

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Люди с морщинками на лице больше располагают к себе окружающих и кажутся более искренними. С таким заявлением выступили американские ученые из Западного университета и Института Майами.

Специалисты провели эксперимент и установили, какие люди вызывают большую симпатию. В рамках исследования ученые показали участникам эксперимента фото людей с мимическими морщинами и без них. В результате, большинство опрашиваемых называли более искренними и визуально приятными обладателей морщин вокруг глаз, пишет сайт «Дни.ру».

Кроме того исследование показало, что морщины от улыбки чаще располагают других людей, чем гладки и подтянутые лица. Более того, по результатам эксперимента, ученые установили, что к людям без мимических морщинок окружающие испытывают меньшее доверие, передает телеканал «360».