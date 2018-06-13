2018-06-13T14:12:29+03:00
Экономика

Козак заявил, что рост цен на моторное топливо является недопустимым

По словам вице-премьера РФ, рост цен ставит под удар региональные бюджеты
Екатерина БОЛГОВА
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Вице-премьер РФ Дмитрий КозакВице-премьер РФ Дмитрий КозакФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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В ходе селекторного совещания с регионами по вопросу стоимости нефтепродуктов вице-премьер РФ Дмитрий Козак назвал недопустимым рост цен на моторное топливо.

"Повышение цен на моторное топливо - это удар по региональным бюджетам. Это все относится к себестоимости продукции и доходы региональных бюджетов от налога на прибыль - а это ключевой доход - существенно могут уменьшиться", - сказал Козак.

Он подчеркнул, что в связи с этим правительство должно не допустить дальнейшего роста цен. И призвал «сделать прямо сейчас». По словам Козака, в настоящее время он не видит причин для повышения экспортной пошлины на нефтепродукты.

"Пока оснований для повышения экспортных пошлины на нефтепродукты по состоянию на сегодняшний день нет", - отметил вице-премьер.

В среду, 13 июня, Козак обсудит с нефтяными компаниями и федеральными ведомствами инструменты, сохраняющими свое действие в рамках налогового маневра.

"Мы обсудим и все те инструменты, которые сохранят свое действие на период действия налогового маневра, а скорее навсегда, если налоговый маневр будет реализован в тех параметрах, которые на настоящее время озвучены", - сказал Козак, передает ТАСС.

Напомним, в последнее время правительство уделяет много внимания резкому росту цен на топливо в России.

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