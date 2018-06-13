2018-06-13T14:46:40+03:00
В мире

МИД России: санкции США в отношении "Совфрахта" - элемент очередного "политического безрассудства"

Накануне Минюст США обвинил крупнейшую российскую логистическую компанию в поставках авиатоплива Сирии в обход действующих американских ограничений
Евгений ЧЕРНЕНКО
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в МИД отреагировали на очередные антироссийские санкции СШАв МИД отреагировали на очередные антироссийские санкции СШАФото: REUTERS
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В Министерстве иностранных дел РФ прокомментировали обновленный США список антироссийских ограничительных мер, в котором среди трех российских компаний оказался "Совфрахт".

Давая оценку очередному недружественному шагу заокеанских политиков, в российском ведомстве назвали произошедшее не и наче, как очередным «политическим безрассудством».

Вашингтоне вновь продемонстрировали политическое безрассудство, предъявив обвинения сотрудникам российского публичного акционерного общества "Совфрахт" за поставки в Сирию авиационного топлива", — говорится в сообщении МИД РФ.

В МИД также заявили, что топливо предназначалось для подразделений ВКС России, которые помогают бороться с террористическими группировками.

"Новый антироссийский выпад очередное подтверждение того, что в США никак не хотят учить уроки истории и опять, как мы уже отмечали, ищут врага не там, где он есть на самом деле", — говорится в сообщении.

В МИД России напомнили Вашингтону, что все бандгруппировки исламистов «выпестованы» за океаном. И прежде чем вставлять палки в колеса Москве, лучше Штатам отказаться от собственной поддержки террористов в Сирии и Ираке.

Накануне Минюст США обвинил пятерых сотрудников российской компании «Совфрахт» в нарушении антисирийских санкций. В американском ведомстве сочли, что компания якобы поставляла в Сирию авиатопливо в обход установленных Вашингтоном ограничительных мер, а также финансировала сирийские власти.

ОАО "Совфрахт" является одним из крупнейших логистических предприятий России.

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