2018-06-13T14:42:53+03:00
В мире

Посла Франции вызвали в МИД Италии из-за скандала вокруг судна с беженцами

Ранее итальянские власти отказались пустить в свои порты спасательное судно с более чем 600 мигрантами на борту
Денис СУХОВ
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Посла Франции вызвали в МИД Италии из-за скандала вокруг судна с беженцамиПосла Франции вызвали в МИД Италии из-за скандала вокруг судна с беженцамиФото: REUTERS
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Глава МИД Италии Энцо Моаверо вызвал посла Франции из-за скандала вокруг спасательного судна Aquarius с беженцами на борту.

«После заявлений, прозвучавших вчера в Париже по поводу спасательного судна Aquarius, министр иностранных дел и международного сотрудничества Италии Энцо Моаверо-Миланези вызвал сегодня утром в министерство посла Французской Республики в Италии», - говорится в сообщении итальянского внешнеполитического ведомства.

Ранее власти Италии и Мальты отказались принять в своих портах спасательное судно Aquarius организации SOS Mediterranee. На борту корабля находятся 629 нелегальных мигрантов, в том числе детей, спасенных в море.

Поведение итальянских властей вызвало жесткую критику Парижа, а президент Франции Эммануэль Макрон назвал действия Рима «циничными и безответственными».

В ответ правительство Италии заявило, что не собирается получать «лицемерные уроки из стран, которые по теме миграции всегда предпочитали отворачиваться в другую сторону». Министр внутренних дел республики Маттео Сальвини потребовал у Макрона извинений, а также напомнил, что еще в 2015 году Франция пообещала ЕС принять 9816 нелегальных мигрантов, чего так и не сделала.

«Я прошу президента Макрона перейти от слов к делу и завтра же утром оказать теплый прием 9816 (нелегальным мигрантам), которых Франция обещала принять в качестве жеста неголословной щедрости», - отметил Сальвини.

К настоящему времени на помощь Aquarius направлены два судна ВМС и береговой охраны Италии, которые доставили продовольствие и предметы первой необходимости. Принять беженцев с корабля в порядке исключения согласилась Испания. Ожидается, что через четыре дня Aquarius прибудет в порт Валенсии.

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