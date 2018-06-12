Макрон обвинил Италию в безответственности из-за ситуации с мигрантами
Президент Франции Эммануэль Макрон был буквально взбешен поведением итальянских властей, которые отказались принять в свои порты судно с шестью сотнями нелегальных мигрантов на борту. Такое заявление сделал пресс-секретарь лидера республики.
Он рассказал, что Макрон обвинил Италию в "безответственности", передает AFP.
Напомним, что речь идет о судне неправительственной организации Sos Mediterranee под названием Aquarius. Оно принимает участие в спасательных операциях и в этот раз приняло на борт 629 беженцев, спасенных в Средиземном море. Среди них много женщин и детей.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что корабль хотел причалить к берегам Италии, но власти закрыли для него все порты, предложив Мальте помочь мигрантам. Островное государство также заявило, что не имеет никакого отношения к ситуации и не будет принимать беженцев.
В результате помочь вызвались власти Испании, которые побоялись начала новой гуманитарной катастрофы.