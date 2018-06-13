2018-06-13T16:39:46+03:00
В мире

Трамп вновь обвинил ОПЕК в искусственном завышении цен на нефть

Ранее СМИ сообщили, что американские власти обратились к Саудовской Аравии и другим странам картеля с просьбой увеличить нефтедобычу
Денис СУХОВ
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Президент США Дональд ТрампПрезидент США Дональд ТрампФото: REUTERS
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Президент США Дональд Трамп вновь обвинил страны ОПЕК в искусственном завышении нефтяных цен. Соответствующее заявление американский лидер сделал на своей странице в Твиттер.

«Цены на нефть слишком высоки, ОПЕК опять взялся за старое. Нехорошо!», - написал Трамп.

Как сообщал сайт «КП», ранее Трамп уже критиковал в своем микроблоге действия ОПЕК, заявив, что считает неприемлемым искусственное завышение нефтяных цен картелем. В ответном сообщении генсек организации Мухаммед Баркиндо написал, что ОПЕК не стремится управлять нефтяными ценами.

Напомним, в конце 2016 года ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран договорились сократить нефтедобычу суммарно на 1,8 млн баррелей в сутки, из которых на долю России пришлось 300 тысяч баррелей. Соглашение вступило в силу в 2017 году и в последний раз было продлено до конца 2018 года. Сделка позволила стабилизировать рынок и сократить излишки мировых запасов нефти до среднего за пять лет уровня.

В то же время нефтяные цены на американском рынке достигли рекордных значений. Ранее СМИ сообщили, что власти США обратились к Саудовской Аравии и некоторым другим странам ОПЕК с просьбой увеличить добычу «черного золота» на 1 млн баррелей в сутки.

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