2018-06-14T05:18:47+03:00
Политика

Генассамблея ООН осудила Израиль за действия в секторе Газа

Большинством голосов была принята резолюция в поддержку Палестины
Юлия ДИВЕЕВА
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Генассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку ПалестиныГенассамблея ООН приняла резолюцию в поддержку ПалестиныФото: REUTERS
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Генеральная Ассамблея ООН осудила Израиль за непропорциональное применение силы в секторе Газа против палестинцев, участвовавших в массовых протестах. Резолюция в поддержку Палестины была принята большинством голосов.

В документе Генассамблея выступает против «чрезмерного, непропорционального и неизбирательного» применения Израилем силы против участников массовых протестов на границе сектора Газа и требует не повторять такие действия в будущем. Представительный орган ООН призвал гарантировать безопасность и защиту гражданскому населению Палестины.

Резолюцию поддержали 120 стран Генассамблеи, включая Россию. Против его принятия проголосовали восемь стран, в том числе Израиль и США. Еще 45 делегаций при голосовании воздержались, передает ТАСС.

ГА ООН поручила генеральному секретарю организации Антониу Гутерришу в течение 60 дней подготовить доклад с предложениями способов обеспечения безопасности и защиты палестинцев.

Как писал сайт kp.ru, 8 июня ситуация на границе сектора Газа с Израилем обострилась. После общей молитвы в последнюю пятницу священного для мусульман месяца Рамадан жители анклава устроили массовые демонстрации, которые вскоре переросли в столкновения с израильскими военными и полицией. В результате погибли четыре палестинцы, и еще не менее 618 пострадали.

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