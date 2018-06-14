Более 90% россиян выступают против повышения пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 11:49 2018-06-14T11:50:08+03:00

По мнению граждан, женщины должны уходить на заслуженный отдых в среднем в 54 года, а мужчины - в 59 лет

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Подавляющее большинство россиян (92%) выступают против повышения пенсионного возраста в стране. Такие результаты показало исследование холдинга "Ромир".

Опрос показал, что только 8% граждан России одобряют представленную правительством пенсионную реформу. При этом лучше всего к повышению возраста выхода на заслуженный отдых относятся представители молодежи в возрасте от 18 до 24 лет. Уровень поддержки в этом сегменте доходит до 12%. Между тем, 92-93% людей старшего поколения крайне неприязненно относятся к данной реформе.

Большинство россиян устраивает действующая система. Так, например, выход мужчин на пенсию в 60 лет поддержали 58% респондентов. Еще треть опрошенных считает, что представители сильного пола должны уходить на отдых раньше в 50-58 лет. Есть и те, кто согласен с повышение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, но их совсем мало - 5%. Усредненный же результат предполагает выход на пенсию в 59 лет.

Для женщин этот показатель составляет 54 года. Более 60% россиян считают, что действующий предел в 55 лет тоже вполне оптимален. Еще 29% респондентов выступают за понижение женского пенсионного возраста до 50 лет. В то же время 10% высказываются за повышение до 58-60 лет, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что уже в четверг, 14 июня, правительство РФ рассмотрит законопроект о пенсионной реформе. В случае его принятия возраст выхода на заслуженных отдых для мужчин будет поднят до 65 лет, а для женщин - до 63.