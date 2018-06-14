Кабмин рассмотрит законопроект о повышении пенсионного возраста‍ уже в четверг

СЕГОДНЯ 07:15 2018-06-14T07:15:22+03:00

Документ может быть принят в первом чтении до конца весенней сессии

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Российское правительство рассмотрит законопроект об увеличении пенсионного возраста в стране уже в четверг, 14 июня, на заседании кабмина. Речь пойдет о внесении поправок в ряд законодательных актов РФ по вопросам назначения и выплаты денежных пособий. Такое заявление сделали в пресс-службе правительства.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал не спешить с рассмотрением данного проекта закона. Он подчеркнул, что документ может быть принят в третьем чтении до конца весенней сессии (29 июля), а все оставшееся летнее время и начало сентября он будет обсуждаться для последующего рассмотрения во втором чтении.

Напомним, что в настоящий момент планируется увеличение пенсионного возраста для мужчин до 65 лет, и до 63 лет - для женщин. Причем для последних не исключен и другой вариант, при котором возрастной порог выхода на заслуженный отдых поднимется до 60 лет.

При этом большинство существующих льгот сохранятся. Также некоторые эксперты считают, что будет повышена сам размер пенсии.