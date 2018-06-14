2018-06-14T12:10:23+03:00
Политика

Путин выразил соболезнования родным и близким Станислава Говорухина

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, что политика и режиссера связывали тесные дружеские отношения
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Режиссер и актер Станислав ГоворухинРежиссер и актер Станислав ГоворухинФото: Сергей ШАХИДЖАНЯН
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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного советского и российского режиссера Станислава Говорухина, который скончался в четверг, 14 июня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Владимир Путин считает его гениальным режиссёром, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны", — сказал представитель Кремля.

По его словам, режиссер всегда имел свою собственную точку зрения относительно происходящего в нашей стране и упорно ее отстаивал, воплощая задуманное в жизнь. Песков подчеркнул, что Путина и Говорухина на протяжении многих лет объединяли "очень тесные дружеские отношения". Президент России сильно уважал российского артиста.

К настоящему моменту в адрес родных Говорухина уже направлена телеграмма с соболезнованиями от главы государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Станислав Сергеевич скончался в возрасте 82 лет в подмосковном санатории "Барвиха". Причиной смерти стало тяжелое и продолжительное заболевание.

Станислав Говорухин. Светлая память....Станислав Говорухин скончался в возрасте 82 лет

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