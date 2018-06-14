Путин выразил соболезнования родным и близким Станислава Говорухина

СЕГОДНЯ 12:09 2018-06-14T12:10:23+03:00

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Президент России Владимир Путин выразил соболезнования родным и близким известного советского и российского режиссера Станислава Говорухина, который скончался в четверг, 14 июня. Об этом сообщил его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

"Президент Путин глубоко соболезнует в связи с кончиной Станислава Говорухина. Как и вся страна, Владимир Путин считает его гениальным режиссёром, очень активным и уважаемым общественным деятелем, россиянином, который всегда очень активно участвовал в жизни своей страны", — сказал представитель Кремля.

По его словам, режиссер всегда имел свою собственную точку зрения относительно происходящего в нашей стране и упорно ее отстаивал, воплощая задуманное в жизнь. Песков подчеркнул, что Путина и Говорухина на протяжении многих лет объединяли "очень тесные дружеские отношения". Президент России сильно уважал российского артиста.

К настоящему моменту в адрес родных Говорухина уже направлена телеграмма с соболезнованиями от главы государства.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что Станислав Сергеевич скончался в возрасте 82 лет в подмосковном санатории "Барвиха". Причиной смерти стало тяжелое и продолжительное заболевание.