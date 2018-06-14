2018-06-14T12:12:29+03:00
В мире

Владимир Путин поздравил Дональда Трампа с днем рождения

14 июня главе Белого дома исполнилось 72 года
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Владимир Путин и Дональд ТрампВладимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Российский президент Владимир Путин поздравил главу Белого дома Дональда Трампа с его днем рождения. Об этом 14 июня журналистам сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

"Президент направил американскому коллеге поздравительную телеграмму", - цитирует Пескова ТАСС.

45-й президент США Дональд Трамп 14 июня отмечает свой 72-й день рождения. Хозяин Овального кабинета появился на свет в 1946 году в Нью-Йорке, в округе Куинс.

Как следует из повестки дня американской администрации, в свой день рождения Трамп решил отдохнуть от политики. «Публичных мероприятий не запланировано», — говорится в расписании Белого дома на 14 июня.

В этой связи любопытно знать, что же подарит своему супругу первая леди США Меланья Трамп. И подарил ли вообще. Как ранее сообщал сайт kp.ru, американский президент предпочел оставить свою супругу без презента на ее недавнем дне рождения, отделавшись лишь дежурным букетом цветов.

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