Медведев объявил о повышении ставки НДС до 20%

СЕГОДНЯ 13:00 2018-06-14T13:11:53+03:00

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Правительство РФ объявило в четверг, 14 июня, о поднятии ставки налога на добавленную стоимость в стране до 20%. Как заявил Дмитрий Медведев, премьер-министр РФ на заседании кабмина, в решения, которые предлагаются к рассмотрению, также входит вопрос об НДС. На данный момент ставка составляет 18%. При повышении ставки на 2% бюджет страны за 6 лет может вырасти на около 2 трлн. рублей.

«Мы остановились на следующих решениях, которые предлагаются к рассмотрению. Первое — будет изменена ставка налога на добавленную стоимость. Сейчас базовая ставка НДС — 18%. Предлагается сделать ее 20%», - сказал Медведев.

Премьер-министр обратил внимание на то, что льготы по НДС на социально значимые товары и услуги будут сохранены. Так, например, к продуктовым товарам такого типа относятся свинина, рыба, масло, молоко, яйца, соль, мука, хлеб, крупа, картофель.

Напомним, что на заседании кабмина премьер-министр РФ Дмитрий Медведев также заявил о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. Он подчеркнул, что в случае большого трудового стажа жители страны смогут уходить на пенсию на несколько лет раньше предложенного срока.