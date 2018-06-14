Правительство планирует начать повышать пенсионный возраст с 2019 года

СЕГОДНЯ 12:52 2018-06-14T12:58:49+03:00

Россияне, имеющие большой стаж работы, смогут выходить на пенсию на несколько лет раньше

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Российское правительство предлагает начать повышать пенсионный возраст с 2019 года. Таким образом, в стране некоторое время будет действовать переходный период. Об этом заявил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев.

"Начать его предлагается с 2019 года, чтобы пошагово достичь выхода на пенсию в 65 лет для мужчин в 2028 году и 63 лет для женщин в 2034 году", - сказал глава правительства.

Он подчеркнул, что россияне с большим трудовым стажем (40 лет для женщин и 45 для мужчин) получат возможность уходить на пенсию на несколько лет раньше установленного срока. Медведев уверен, что это позволит компенсировать гражданам повышение возраста выхода на заслуженных отдых, передает "Интерфакс".

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что в четверг, 14 июня, правительство рассмотрит законопроект о пенсионной реформе.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин пообещал, что кабмин не будет спешить с принятием решения и завершит первое чтение документа до конца весенней сессии - 29 июля. Оставшееся же время вплоть до начала сентября проект будет обсуждаться для последующего рассмотрения во втором чтении.

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