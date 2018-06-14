Пенсии будут увеличиваться ежегодно на 1 тысячу рублей

СЕГОДНЯ 13:16 2018-06-14T13:16:54+03:00

Об этом заявили на заседании правительства, на котором также стало известно о повышении пенсионного возраста

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14 июня, в четверг, на заседании кабмина премьер-министр России Дмитрий Медведев объявил о повышении размера пенсии. Каждый год ее размер будет увеличиваться примерно на одну тысячу рублей. Так же он обратил внимание на то, что повышение пенсионного возраста скажется только на будущих пенсионерах. Тех, кто уже вышел на официальный отдых, изменения не коснутся.

«Благодаря программе увеличения трудоспособного возраста их пенсии будут расти ориентировочно на тысячу рублей в год, они, как и раньше, будут получать все положенные им иные социальные выплаты», - отметил премьер.

Ранее сайт kp.ru писал о заявлении Дмитрия Медведева о постепенном повышении пенсионного возраста с 2019 года. К 2028 году мужчины, как предполагается, будут выходить на пенсию в 65 лет, а женщины к 2034 году в возрасте 63 лет. Так же отмечается, что большой трудовой стаж (от 40 лет для женщин и 45 для мужчин) позволит гражданам страны выходить на пенсию раньше установленного срока.