Дворкович попросил работодателей отпустить болельщиков на футбол

СЕГОДНЯ 16:03 2018-06-14T16:03:07+03:00

В день открытия Чемпионата мира россиян попросили отпустить с работы пораньше Фото: Михаил ФРОЛОВ

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Российские болельщики смогут отпроситься с работы «по уважительной причине», заручившись поддержкой председателя оргкомитета «Россия-2018» Аркадия Дворковича. Политик подписал служебную записку, в которой просит руководителей пораньше отпустить подчиненных с работы в день открытия чемпионата мира по футболу. Матч между сборными России и Саудовской Аравии начнется в 18:00, а церемония открытия стартует в 17:30, но запускать болельщиков в «Лужники» начнут уже в 14:00.

- Очень важно, чтобы зрители прибыли на стадион заранее, вовремя успели пройти на арену и сумели насладиться невероятным зрелищем - церемонией открытия Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 и самим матчем, - говорится в служебной записке.

Все что нужно, это вписать в свободную графу свое имя и показать работодателю. Но без билета на матч просьба Дворковича недействительна, о чем он предупредил в самой записке.

Отметим, что "Комсомольская правда" будет вести онлайн-трансляцию церемонии и матча открытия Чемпионата мира.