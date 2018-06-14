2018-06-14T16:25:29+03:00
Политика

Европарламент потребовал от России немедленно освободить Сенцова

В своей резолюции евродепутаты назвали осужденного за терроризм гражданина Украины «политическим активистом и политическим заключенным»
Денис СУХОВ
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Олег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин/ТАССОлег Сенцов. Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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Депутаты Европейского парламента потребовали от российских властей немедленно освободить гражданина Украины Олега Сенцова, осужденного в РФ за террористическую деятельность.

Соответствующая резолюция была принята в ходе пленарного заседания в Страсбурге, посвященного ситуации с правами человека в ряде стран мира.

В документе подчеркивается, что Европарламент «требует немедленного и безусловного освобождения Олега Сенцова, а также других граждан Украины». Таких «незаконно задержанных» в России граждан Украины европарламентарии насчитали более 70 человек.

В своей резолюции Европарламент называет Сенцова «политическим активистом и политическим заключенным». Кроме того, выражается обеспокоенность состоянием его здоровья в связи с тем, что он объявил голодовку.

Также депутаты попросили Совет министров ЕС и страны сообщества «сохранять единство и твердость в их приверженности санкциям, принятым в отношении России».

Резолюцию уже прокомментировали в Совете Федерации. Сенатор Игорь Мороз напомнил в интервью ФАН, что требования Европарламента не имеют никакого отношения к российской юрисдикции и не могут приниматься во внимание нашими судами.

«Сенцов осужден за конкретное преступление — подготовку террористических актов. Поэтому он отбывает наказание в соответствии с законодательством Российской Федерации. Все выступления европарламентариев носят популистский характер. Они прекрасно осознают, что их требования не могут быть выполнены», - отметил Морозов.

Напомним, в августе 2015 года Северо-Кавказский окружной военный суд приговорил Олега Сенцова к 20 годам колонии строгого режима, признав виновным в осуществлении террористической деятельности на территории Крыма. По данным следствия, весной 2014 года он организовал группу, которая подожгла офисы общественной организации «Русская община Крыма» и регионального отделения «Единой России» в Симферополе.

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