Дааа!!! Россия разгромила Саудовскую Аравию в матче открытия ЧМ-2018 со счетом 5:0

СЕГОДНЯ 19:55 2018-06-14T20:02:37+03:00

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В Москве на стадионе "Лужники" в четверг, 14 июня, был сыгран матч открытия чемпионата мира по футболу 2018 года. Россия встречалась с Саудовской Аравией и добилась победы в стартовой игре турнира.

Уже на 11-й минуте матча счет после подачи Головина открыл полузащитник "Краснодара" Юрий Газинский. Однако в скором времени у нас произошла ощутимая потеря. Получил травму мышц задней поверхности бедра полузащитник Алан Дзагоев. Вместо него вышел Денис Черышев, который на 41-й минуте игры забил второй мяч в ворота соперников, мощно пробив после финтов в штрафной площади аравийцев.

После перерыва уже на 70-й минуте игры Станислав Черчесов сделал замену - вместо Федора Смолова в атаку вышел Артем Дзюба. И буквально через минуту Дзюба, который доигрывал сезон в тульском "Арсенале", забил третий гол. Подачу ему сделал Александр Головин. В добавленное время точку поставил Денис Черышев, забивший второй гол в этом поединке. Но и это еще не все! Через минуту Головин поставил точку в поединке, проив невероятно классный штрафной.

Встречу так и доиграли - Россия разгромила со счетом 5:0 сборную Саудовской Аравии. Следующая игра пройдет 19 июня в Санкт-Петербурге против Египта.

Сайт KP.RU провел прямую онлайн-трансляцию матча открытия чемпионата мира по футболу 2018 Россия - Саудовская Аравия.