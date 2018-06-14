Госдеп заявил о гибели мирных жителей в результате российского авиаудара в сирийском Идлибе

СЕГОДНЯ 22:02 2018-06-14T22:03:25+03:00

Изменить размер текста: A A

Официальный представитель Госдепартамента США Хезер Науэрт заявила, что российская авиация причастна к авиаудару по населенному пункту Зардан в сирийском Идлибе, в результате которого погибли 44 мирных жителя.

«Мы видели сообщения о 44 сирийцах, включая 6 детей, которые были убиты в ходе российского авиаудара по Зардану. Мы поддерживаем сирийский народ, жертв их правительства и тех, кто ему оказывает помощь, и призываем Россию положить конец бесчувственным убийствам мирных жителей в Сирии», - написала Науэрт на своей странице в Твиттер.

Напомним, ранее британское агентство Reuters сообщило со ссылкой на пресловутую лондонскую Сирийскую обсерваторию по правам человека, что в результате бомбардировок 7 июня в сирийском зардане погибли 44 мирных жителя, включая 27 мужчин, 11 женщин и шесть детей. Утверждалось, что удар могла нанести российская авиация, преследующая боевиков оппозиционных группировок.

В свою очередь в Минобороны РФ заявили, что российская авиация не наносила 7 июня ударов в районе Зардана, а сообщения об этом «не соответствуют в действительности.

По данным ведомства, в указанное время в Зардане шли ожесточенные бои между запрещенной в РФ террористической организацией «Джебхат ан-Нусра» и оппозиционной группировкой «Джейш аль-Ахрар». При этом стороны применяли друг против друга тяжелое вооружение и артиллерию.