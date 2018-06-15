2018-06-15T02:19:20+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Песков объяснил жест Путина в адрес принца Саудовской Аравии

Пресс-секретарь президента опроверг догадки пользователей о том, что президент РФ извинялся перед арабским гостем
Юлия ДИВЕЕВА
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Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, глава ФИФА Джанни Инфантино и президент РФ Владимир Путин.Принц Саудовской Аравии Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, глава ФИФА Джанни Инфантино и президент РФ Владимир Путин.
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Президент РФ Владимир Путин каждый раз после гола россиян в ворота сборной Саудовской Аравии, разводил руками и улыбался саудовскому принцу Мухаммеду бен Сальману Аль Сауду вовсе не в знак извинения. Пресс-секретарь главы России Дмитрий Песков разъяснил жесты главы государства.

«Это эмоции! За победу в спорте не извиняются», — заявил Песков в эфире радиостанции «Говорит Москва».

Он отметил, что все версии интернет-пользователей о том, что таким образом Путин извинялся перед принцем, не верны.

Как сообщал сайт kp.ru, первый матч чемпионата мира по футболу 2018 года Россия – Саудовская Аравия проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Наши спортсмены выиграли со счетом 5:0. По окончании игры Путин обнял Мухаммеда.

Теперь России предстоит 19 июня сыграть с командой Египта, а 25 июня - со сборной Уругвая. Чемпионат мира проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах России на 12 стадионах.

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