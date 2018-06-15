Самый высокий небоскреб в Дубае подсветили цветами флага России
Самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасился вцвета флага России после победы нашей сборной над командой Саудовской Аравии в первом матче чемпионата мира по футболу 2018 года.
Также на здании высветился счет, с которым завершилась игра – 5:0. Видео опубликовал спортивный журналист Владимир Стогниенко в своем Twitter.
Бурж Халифа, Дубаи. Небоскреб в цветах флага РФ..
Пресс-служба небоскреба сообщила, что впредь на здании будет отображаться счет каждого матча ЧМ-2018. Высота «Бурдж-Халифа» - 828 метров. Это самое высокое сооружение в мире.
Как сообщал сайт kp.ru, первый матч чемпионата мира по футболу 2018 года Россия – Саудовская Аравия проходил на стадионе «Лужники» в Москве. Наши спортсмены выиграли со счетом 5:0. Теперь России предстоит 19 июня сыграть с командой Египта, а 25 июня - со сборной Уругвая.
Чемпионат мира по футболу в РФ проходит с 14 июня по 15 июля в 11 городах на 12 стадионах.