Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР
За минувшие сутки Вооруженные силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Так, по территории самопровозглашенной Луганской народной республики было выпущено более 70 снарядов. Об этом рассказали в пресс-службе народной милиции ЛНР.
Уточняется, что при осуществлении атак украинские силовики использовали артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметра, а также гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.
Обстрелам подверглись районы вблизи населенных пунктов Красный Яр, Кировск, Нижнее Лозовое и Донецкий, передает РИА Новости. На данный момент информации о пострадавших не поступало.
Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что министерство иностранных дел России обвинило Киев в обострении ситуации на юго-востоке страны и срыве объявленного в конце марта "пасхального" перемирия. Также в ведомстве указали на то, что ВСУ постоянно нарушают договоренности о разведении сил и средств сторон.
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