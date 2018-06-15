2018-06-15T09:37:05+03:00
Политика

Украинские силовики четыре раза за сутки обстреляли территорию ЛНР

Всего по отдельным районам республики было выпущено более 70 снарядов
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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ВСУ четыре раза за сутки обстреляли ЛНРВСУ четыре раза за сутки обстреляли ЛНРФото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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За минувшие сутки Вооруженные силы Украины четыре раза нарушили режим прекращения огня. Так, по территории самопровозглашенной Луганской народной республики было выпущено более 70 снарядов. Об этом рассказали в пресс-службе народной милиции ЛНР.

Уточняется, что при осуществлении атак украинские силовики использовали артиллерийские орудия калибром 122 миллиметра, минометы калибром 120 миллиметра, а также гранатометы, БМП-1, крупнокалиберные пулеметы и стрелковое оружие.

Обстрелам подверглись районы вблизи населенных пунктов Красный Яр, Кировск, Нижнее Лозовое и Донецкий, передает РИА Новости. На данный момент информации о пострадавших не поступало.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что министерство иностранных дел России обвинило Киев в обострении ситуации на юго-востоке страны и срыве объявленного в конце марта "пасхального" перемирия. Также в ведомстве указали на то, что ВСУ постоянно нарушают договоренности о разведении сил и средств сторон.

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