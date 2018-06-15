Российский "Терминатор-3" стал угрозой для "самого смертоносного оружия США"
Третье поколение российских боевых машин "Терминатор" несет реальную угрозу для "самого смертоносного оружия США" - беспилотников. К таким выводам пришли американские журналисты.
В военно-политическом издании National Interest появилась отдельная статья, посвященная разрабатываемой в России БМПТ "Терминатор-3". Новая боевая машины сможет поражать все виды целей - от наземных и воздушных объектов до живой и неживой силы. Главную роль в этом должны сыграть ракеты с изменяемой траекторией полета и возможность подрыва в воздухе. Именно они способны легко справляться с американскими дронами.
Всего же "Терминатор-3" будет оснащен девятью системами вооружения, в том числе гранатометами, пулеметами, противотанковым и противокорабельным оружием. По мнению автора статьи, этого слишком много, чтобы поместить в одну машину. Экипаж якобы не справится со всей техникой сразу.
Кроме того, журналист недоумевает куда же тогда будет помещена радиолокационная станция, без которой БМПТ не способна бороться с большими дронами, расположенными вне зоны прямой видимости.
Ранее сайт kp.ru писал о том, что над созданием боевой машины поддержки танков "Терминатор" третьего поколения работает "Уралвагонзавод".