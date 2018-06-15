2018-06-15T12:12:04+03:00
Политика

Украинский омбудсмен прибыла в российскую колонию к режиссеру Сенцову

Людмила Денисова проверит условия содержания заключенного в рамках договоренностей между нашими странами
Екатерина БЕЛОКОНОВА
Поделиться:
Комментарии: comments4
Украинский омбудсмен Людмила Денисова. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим НикитинУкраинский омбудсмен Людмила Денисова. Фото ИТАР-ТАСС/ Максим Никитин
Изменить размер текста:

Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги Ямало-ненецкого автономного округа России, где расположена колония, в которой отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов. Такое заявление сделала советник омбудсмена Елена Мячина

"Уполномоченный в колонии, ждем встречи с руководством исправительного учреждения", - сказала она в пятницу, 15 июня.

Ранее сообщалось, что Денисова прилетела в Салехард, который находится в 22 км от мест заключения Сенцова, передает "Интерфакс".

Напомним, что данное посещение тюрьмы украинским омбудсменом проводится в рамках договоренностей между нашими странами.

Сайт kp.ru писал о том, что 14 июня Денисова и уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных, в каждом из которых указано по 34 человека. Теперь омбудсмены должны посетить всех этих людей.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
В ЛНР рассказали, при каких условиях республика останется в составе Украины
Москвич потратил 400 тысяч на посылки друзьям с сувенирами к ЧМ
За медпомощью после укусов клещей в России обратились около 220 тысяч человек
Кудрин заявил, что кабмин не будет повышать другие налоги кроме НДС
Ученые выявили неожиданное средство для лечения рака крови
Москалькова: украинский омбудсмен поехала к Сенцову в колонию без разрешения
Американский телеканал извинился за неприличный жест Робби Уильямса в "Лужниках"
Джефф Голдблюм получил свою звезду на Аллее славы в Голливуде
ФБР ужесточило правила взаимодействия со СМИ
Песков: Путин не участвует в проработке вопроса о повышении пенсионного возраста
Политолог прокомментировал реакцию Белого дома на слова Трампа о Крыме
Российский "Терминатор-3" стал угрозой для "самого смертоносного оружия США"