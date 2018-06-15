Украинский омбудсмен прибыла в российскую колонию к режиссеру Сенцову
Уполномоченный Верховной рады по правам человека Людмила Денисова прибыла в город Лабытнанги Ямало-ненецкого автономного округа России, где расположена колония, в которой отбывает наказание украинский режиссер Олег Сенцов. Такое заявление сделала советник омбудсмена Елена Мячина
"Уполномоченный в колонии, ждем встречи с руководством исправительного учреждения", - сказала она в пятницу, 15 июня.
Ранее сообщалось, что Денисова прилетела в Салехард, который находится в 22 км от мест заключения Сенцова, передает "Интерфакс".
Напомним, что данное посещение тюрьмы украинским омбудсменом проводится в рамках договоренностей между нашими странами.
Сайт kp.ru писал о том, что 14 июня Денисова и уполномоченная по правам человека России Татьяна Москалькова обменялись списками заключенных, в каждом из которых указано по 34 человека. Теперь омбудсмены должны посетить всех этих людей.