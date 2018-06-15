Песков: Путин не участвует в проработке вопроса о повышении пенсионного возраста

СЕГОДНЯ 12:49 2018-06-15T12:49:24+03:00

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Президент России Владимир Путин не участвует в проработке вопроса о повышении пенсионного возраста в стране. Это исключительно преррогатива правительства и профильных ведомств. Об этом журналистам 15 июня сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

"Тема, связанная с пенсионной реформой, прорабатывается в Правительстве РФ. Президент не принимает участие в этой проработке. Вы знаете, что дальше будет происходить экспертный обмен мнениями, обсуждение, экспертная проработка этого вопроса. Поэтому давайте дождёмся, когда в результате экспертной проработки будут проявляться окончательные очертания этой реформы", - подчеркнул Песков.

14 июня глава кабинета министров России Дмитрий Медведев во время заседания правительства выступил с предложением о повышении пенсионного возрастаю. Премьер-министр предложил установить возраст выхода на пенсию на отметке в 65 лет для мужчин и в 63 года для женщин. С постепенным коэффициентом повышения, начиная с 2019 года.