2018-06-15T13:26:32+03:00
Политика

В ЛНР рассказали, при каких условиях республика останется в составе Украины

Речь идет, прежде всего, о реализации всех пунктов Минских договоренностей
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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И.о. главы МИД ЛНР Владислав ДейнегоИ.о. главы МИД ЛНР Владислав ДейнегоФото: Александр КОЦ
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Самопровозглашенная Луганская народная республика может остаться в составе Украины, если Киев выполнит пункты Минских соглашений, в частности, касающиеся обретения ЛНР некой самостоятельности. Такое заявление сделал исполняющий обязанности министра иностранных дел непризнанного государства Владислав Дейнего.

"Если Украина найдет в себе силы изменить радикально, на 180 градусов, свой вектор и идти по пути реализации Минских соглашений, в таких обстоятельствах возможны варианты развития ситуации по возобновлению отношений", - подчеркнул глава ведомства.

По его мнению, сейчас Киеву интересна лишь территория, а не сами жители Донбасса. Об этом свидетельсвует полное отсутствие помощи в гуманитарной сфере, блокирование обменов военнопленными, отказ от выплат пенсий жителям республики и многое другое.

Дейнего подчеркнул, что подобное отделение региона от остальной части страны ведет или к самостоятельному существованию территории, или ее присоединению к другим государствам, передает РИА Новости.

Ранее сайт kp.ru сообщал о том, что только за минувшие сутки украинские силовики четыре раза обстреляли приграничные районы республики, тем самым нарушив режим прекращения огня.

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