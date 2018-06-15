2018-06-15T13:48:15+03:00
Политика

Генсек ООН посетит Россию и проведет переговоры с Лавровым

Визит Антониу Гутерриша в Москву запланирован на 20-21июня
Екатерина БЕЛОКОНОВА
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Генеральный секретарь ООН Антониу ГутерришГенеральный секретарь ООН Антониу ГутерришФото: REUTERS
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Генеральный секретарь Организации объединенных наций Антониу Гутерриш прибудет в Россию по приглашению президента нашей страны Владимира Путины. Визит политика в Москву состоится 20-21 июня. Такое заявление сделала официальный министерства иностранных дел РФ Мария Захарова.

В рамках визита у генсека запланированы переговоры с главой российского внешнеполитического ведомства Сергеем Лавровым и встреча с патриархом Московским и всея Руси Кириллом. Также Гутерриш выступит перед гостями Международного дискуссионного клуба "Валдай" и посетит один из матчей чемпионата мира по футболу, который накануне стартовал на территории нашей страны.

"На повестке дня переговоров в МИД - обсуждение современного состояния международных отношений, в том числе кризис многосторонности в мировой дипломатии, роль СБ ООН в решении наиболее актуальных международных и региональных проблем, включая Сирию", - сказала Захарова.

Она добавила, что будут также обсуждаться вопросы отношения между Россией и организацией в контексте 70-летия начала ее деятельности на территории нашей страны, передает ТАСС.

Ранее сайт kp.ru писал о том, что накануне в нью-йоркской штаб-квартире ООН проходило свое мини-открытие ЧМ-2018. Дипломаты надели на себя футболки футбольных сборных своих стран и поиграли в мяч.

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