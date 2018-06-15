В ООН отметили открытие ЧМ-2018 с мячом и в футболках своих сборных
В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН постоянные представители стран при организации отметили открытие чемпионата мира по футболу в России спортивной фотосессией. Дипломаты надели вместо строгих офисных костюмов футболки национальных сборных своих стран и попинали мяч.
Постпреды забыли о политике просто пинали мячФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Генсек ООН Антониу Гутерреш передал мяч постпреду РФ Василию Небензе, как представителю страны, которая победила в первом матче турнира, передает RT. У всех постпредов на футболках был десятый номер.
У всех постпредов на футболках десятый номерФото: REUTERS
Фото: REUTERS
Как рассказывал сайт kp.ru, 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» прошла церемония открытия ЧМ-2018. После нее состоялся первый матч, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.
После этого самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасился в цвета флага России. Также на здании высветился счет, с которым наша команда обыграла соперников.
Чемпионат мира по футболу будет идти в 11 городах России до 15 июля.
Политику в сторону: постпреды в ООН позируют в футболках национальных сборных.Открытие ЧМ-2018 отпраздновали и в ООН: постпреды стран членов организации сменили строгие костюмы на футболки своих сборных. Во время фотосессии Генсек ООН Антониу Гутерреш передал мяч лидеру первого матча Василию Небензе. 14 июня Россия выиграла матч открытия, разгромив Саудовскую Аравию со счётом 5:0.