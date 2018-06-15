В ООН отметили открытие ЧМ-2018 с мячом и в футболках своих сборных

СЕГОДНЯ 05:10 2018-06-15T05:10:41+03:00

В ООН отметили открытие чемпионата мира по футболу 2018 года Фото: REUTERS

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В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН постоянные представители стран при организации отметили открытие чемпионата мира по футболу в России спортивной фотосессией. Дипломаты надели вместо строгих офисных костюмов футболки национальных сборных своих стран и попинали мяч.

Постпреды забыли о политике просто пинали мячФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш передал мяч постпреду РФ Василию Небензе, как представителю страны, которая победила в первом матче турнира, передает RT. У всех постпредов на футболках был десятый номер.

У всех постпредов на футболках десятый номерФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как рассказывал сайт kp.ru, 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» прошла церемония открытия ЧМ-2018. После нее состоялся первый матч, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

После этого самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасился в цвета флага России. Также на здании высветился счет, с которым наша команда обыграла соперников.

Чемпионат мира по футболу будет идти в 11 городах России до 15 июля.