2018-06-15T05:10:41+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

В ООН отметили открытие ЧМ-2018 с мячом и в футболках своих сборных

Постоянные представители провели фотосессию в экипировке национальных команд [видео, фото]
Юлия ДИВЕЕВА
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В ООН отметили открытие чемпионата мира по футболу 2018 годаВ ООН отметили открытие чемпионата мира по футболу 2018 годаФото: REUTERS
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В Нью-Йорке в штаб-квартире ООН постоянные представители стран при организации отметили открытие чемпионата мира по футболу в России спортивной фотосессией. Дипломаты надели вместо строгих офисных костюмов футболки национальных сборных своих стран и попинали мяч.

Постпреды забыли о политике просто пинали мяч Фото: REUTERS

Постпреды забыли о политике просто пинали мячФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Генсек ООН Антониу Гутерреш передал мяч постпреду РФ Василию Небензе, как представителю страны, которая победила в первом матче турнира, передает RT. У всех постпредов на футболках был десятый номер.

У всех постпредов на футболках десятый номер Фото: REUTERS

У всех постпредов на футболках десятый номерФото: REUTERS

Фото: REUTERS

Как рассказывал сайт kp.ru, 14 июня в Москве на стадионе «Лужники» прошла церемония открытия ЧМ-2018. После нее состоялся первый матч, в котором сборная России обыграла команду Саудовской Аравии со счетом 5:0.

После этого самый высокий в мире небоскреб «Бурдж-Халифа» в Дубае окрасился в цвета флага России. Также на здании высветился счет, с которым наша команда обыграла соперников.

Чемпионат мира по футболу будет идти в 11 городах России до 15 июля.

Политику в сторону: постпреды в ООН позируют в футболках национальных сборных.Открытие ЧМ-2018 отпраздновали и в ООН: постпреды стран членов организации сменили строгие костюмы на футболки своих сборных. Во время фотосессии Генсек ООН Антониу Гутерреш передал мяч лидеру первого матча Василию Небензе. 14 июня Россия выиграла матч открытия, разгромив Саудовскую Аравию со счётом 5:0.

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