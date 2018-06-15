2018-06-15T19:51:21+03:00
В мире

Китай решил разорвать торговые договоренности с США из-за пошлин

Ранее власти КНР анонсировали введение пошлин, которые будут симметричными по объему и интенсивности пошлинам Вашингтона
Екатерина БОЛГОВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
В Китае решили разорвать торговые договоренности с США из-за пошлинВ Китае решили разорвать торговые договоренности с США из-за пошлинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

Китайские власти приняли решение разорвать достигнутые ранее торговые договоренности с Соединенными Штатами из-за введения американской стороной ввозных пошлин на китайские товары.

«Все достигнутые во время консультаций договоренности по торговле утрачивают силу», — сообщается в заявлении китайского министерства коммерции.

Также в документе содержится призыв ко всем странам совместно противостоять ведущим к рецессии мерам США,.

"В современном мире торговые войны не соответствуют интересам международного сообщества. Мы призываем все страны принять совместные усилия, решительно образом пресекать подобного рода устаревшее и рецессивное поведение", — отмечается в заявлении китайского ведомства, передает РИА Новости.

Ранее Пекин анонсировал введение пошлин против Соединенных Штатов. Власти КНР подчеркнули, что пошлины будут симметричными по объему и интенсивности тем пошлинам, который ввел Вашингтон. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, объем пошлин составит 50 млрд долларов в год.

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
Москалькова: состояние здоровья объявившего голодовку Сенцова удовлетворительное
Матч Марокко - Иран: автогол Амбарата принес победу иранской команде 1:0
Владелец прокси-сервиса в мессенджере Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору
Экс-главу предвыборного штаба Трампа отправили за решетку
Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы
В НИИ Склифосовского в Москве попал первый иностранец во время ЧМ-2018
Матч Марокко - Иран: первый тайм встречи завершился вничью 0:0
Трамп: президент Обама "потерял" Крым
Путин обсудил с постоянными членами Совбеза РФ вопросы продления сделки ОПЕК+
В Гибралтарском проливе спасли 307 мигрантов
Украинский генерал предложил выкопать канал и «отрезать» Крым
Климкин: Украина намерена испортить праздник футбола в России
Трамп планирует позвонить лидеру КНДР в воскресенье
Дворкович заявил о намерении баллотироваться на пост президента FIDE
Украина получит от США пулеметы для нового боевого модуля
Юрий Жирков из-за ушиба голени два дня будет тренироваться по индивдуальной программе
Россельхознадзор уточнил какие животные попали под запрет на ввоз из Армении в Россию
Путин и Нетаньяху обсудили по телефону координацию действий по Сирии
Матч Марокко - Иран: Сердар Азмун появится в стартовом составе сборной Ирана
Матч Марокко - Иран: Буссуфа с первых минут начнет игру в составе команды Марокко
Трамп: Обама был готов начать войну с КНДР
Предрасположенность к развитию аутизма и шизофрении можно выявить еще до рождения
Премьер-министр Израиля пожелал всем участникам ЧМ-2018 по футболу побед
В России начинает действовать механизм внесудебной блокировки онлайн-магазинов алкоголя
Набиуллина прогнозирует незначительное влияние ЧМ-2018 на инфляцию в России