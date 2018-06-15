Китай решил разорвать торговые договоренности с США из-за пошлин
Китайские власти приняли решение разорвать достигнутые ранее торговые договоренности с Соединенными Штатами из-за введения американской стороной ввозных пошлин на китайские товары.
«Все достигнутые во время консультаций договоренности по торговле утрачивают силу», — сообщается в заявлении китайского министерства коммерции.
Также в документе содержится призыв ко всем странам совместно противостоять ведущим к рецессии мерам США,.
"В современном мире торговые войны не соответствуют интересам международного сообщества. Мы призываем все страны принять совместные усилия, решительно образом пресекать подобного рода устаревшее и рецессивное поведение", — отмечается в заявлении китайского ведомства, передает РИА Новости.
Ранее Пекин анонсировал введение пошлин против Соединенных Штатов. Власти КНР подчеркнули, что пошлины будут симметричными по объему и интенсивности тем пошлинам, который ввел Вашингтон. Как заявил американский лидер Дональд Трамп, объем пошлин составит 50 млрд долларов в год.