Силуанов: Рост пенсий в 2019 году будет выше инфляции
В России рост пенсий в следующем году будет на два процентных пункта выше, чем инфляция. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.
«Уверяю Вас, что рост пенсий будет значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на 2 процентных пункта над инфляцией или даже больше. Поэтому то ожидаемое повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства — около 1 тысячи рублей — перекроет рост потребительских цен», — пояснил он.
Вице-премьер напомнил, что правительство приняло «инфляционное решение» увеличить НДС с 18% до 20% со следующего года. По его мнению, инфляция по итогам 2018 года составит около трех процентов, передает ТАСС.
Сейчас пенсии в РФ индексируются по уровню инфляции предыдущего года. В 2019 году запланированы индексации с 1 февраля, а затем с 1 апреля.
Как сообщал сайт kp.ru, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. Так со следующего года пенсионный возраст для мужчин поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет.
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