Силуанов: Рост пенсий в 2019 году будет выше инфляции

СЕГОДНЯ 23:13 2018-06-15T23:13:41+03:00

Изменить размер текста: A A

В России рост пенсий в следующем году будет на два процентных пункта выше, чем инфляция. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Уверяю Вас, что рост пенсий будет значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на 2 процентных пункта над инфляцией или даже больше. Поэтому то ожидаемое повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства — около 1 тысячи рублей — перекроет рост потребительских цен», — пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что правительство приняло «инфляционное решение» увеличить НДС с 18% до 20% со следующего года. По его мнению, инфляция по итогам 2018 года составит около трех процентов, передает ТАСС.

Сейчас пенсии в РФ индексируются по уровню инфляции предыдущего года. В 2019 году запланированы индексации с 1 февраля, а затем с 1 апреля.

Как сообщал сайт kp.ru, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. Так со следующего года пенсионный возраст для мужчин поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 63 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробнее)