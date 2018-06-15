2018-06-15T23:13:41+03:00
Экономика

Силуанов: Рост пенсий в 2019 году будет выше инфляции

Вице-премьер заверил, что повышение пенсий на 1 тысячу рублей покроет рост потребительских цен
Юлия ДИВЕЕВА
Поделиться:
Комментарии: comments2
Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.Первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.Фото: REUTERS
Изменить размер текста:

В России рост пенсий в следующем году будет на два процентных пункта выше, чем инфляция. Об этом заявил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов.

«Уверяю Вас, что рост пенсий будет значительно выше, чем инфляционные ожидания, примерно на 2 процентных пункта над инфляцией или даже больше. Поэтому то ожидаемое повышение пенсий, о котором говорил председатель правительства — около 1 тысячи рублей — перекроет рост потребительских цен», — пояснил он.

Вице-премьер напомнил, что правительство приняло «инфляционное решение» увеличить НДС с 18% до 20% со следующего года. По его мнению, инфляция по итогам 2018 года составит около трех процентов, передает ТАСС.

Сейчас пенсии в РФ индексируются по уровню инфляции предыдущего года. В 2019 году запланированы индексации с 1 февраля, а затем с 1 апреля.

Как сообщал сайт kp.ru, 14 июня премьер-министр РФ Дмитрий Медведев объявил о планах поэтапного повышения пенсионного возраста. Так со следующего года пенсионный возраст для мужчин поднимется до 65 лет, для женщин — до 63 лет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Пенсионный возраст в России повысят с 2019 года: рассчитайте, в каком году вы уйдете на заслуженный отдых

Пенсионный возраст в России все-таки повысят. Женщинам - до 63 лет, а мужчинам - до 65 лет. Но повышение пенсионного возраста будет поэтапным, чтобы вам было проще рассчитать год выхода на пенсию, «Комсомолка» предлагает свой калькулятор пенсионного возраста (подробнее)

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
ОНФ создал электронную книгу памяти Станислава Говорухина
«Крым потерял нынешний киевский режим»: Пушков прокомментировал слова Трампа о «потере» Обамой полуострова
На "Нафтогаз" подали в суд, чтобы добиться возобновления подачи газа в Киеве
Росстат сообщил о резком замедлении роста цен на бензин
Трамп назвал несправедливым решение суда об аресте Манафорта
Банк России оценил возможный эффект от повышения разных налогов на инфляцию
Херсонский суд разрешил следствию взять биологические образцы у журналиста Вышинского
В Мюнхене мужчина смертельно ранил женщину ножом
Следствие по делу о покушении на Бабченко предъявило обвинение еще одному человеку
Захарова отреагировала на обвинения в неверном цитировании Тэтчер
Эксперт прокомментировал заявление Трампа о «потере» Крыма Обамой
Москалькова: состояние здоровья объявившего голодовку Сенцова удовлетворительное
Матч Марокко - Иран: автогол принес победу иранской команде 1:0
Владелец прокси-сервиса в мессенджере Telegram впервые подал иск к Роскомнадзору
Китай решил разорвать торговые договоренности с США из-за пошлин
Экс-главу предвыборного штаба Трампа отправили за решетку
Красовский подал документы для выдвижения кандидатом в мэры Москвы