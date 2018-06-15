ОНФ создал электронную книгу памяти Станислава Говорухина

СЕГОДНЯ 23:17 2018-06-15T23:17:11+03:00

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Общероссийский народный фонд (ОНФ) создал электронную книгу памяти кинорежиссера Станислава Говорухина, умершего накануне на 83-м году из жизни.

Напомним, 14 июня стало известно о смерти режиссера, продюсера, сценариста, политика и сопредседателя Центрального штаба ОНФ Станислава Говорухина. Причиной стало тяжелое заболевание.

«Во всех региональных исполкомах Народного фронта открылись «уголки творчества и памяти» великого режиссера, где каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать слова благодарности Станиславу Сергеевичу и оставить соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении ОНФ.

Отмечается, что «уголки памяти» открыты каждый день, включая выходные. В электронной книге памяти Говорухина будут виртуализированы все собранные записи. Оставить свой отклик может каждый желающий.