ОНФ создал электронную книгу памяти Станислава Говорухина
Общероссийский народный фонд (ОНФ) создал электронную книгу памяти кинорежиссера Станислава Говорухина, умершего накануне на 83-м году из жизни.
Напомним, 14 июня стало известно о смерти режиссера, продюсера, сценариста, политика и сопредседателя Центрального штаба ОНФ Станислава Говорухина. Причиной стало тяжелое заболевание.
«Во всех региональных исполкомах Народного фронта открылись «уголки творчества и памяти» великого режиссера, где каждый желающий в специальных книгах памяти сможет написать слова благодарности Станиславу Сергеевичу и оставить соболезнования его родным и близким», - говорится в сообщении ОНФ.
Отмечается, что «уголки памяти» открыты каждый день, включая выходные. В электронной книге памяти Говорухина будут виртуализированы все собранные записи. Оставить свой отклик может каждый желающий.
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