Встреча Путина и Трампа в Вашингтоне: Белый дом подтвердил, что американский лидер пригласил российского президента в США

СЕГОДНЯ 18:42 2018-04-02T18:42:19+03:00

В Вашингтоне подтвердили, что Путин и Трамп обсуждали возможность встречи в телефонной беседе

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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может действительно пройти Вашингтоне. То, что американский и российский президенты детально обсуждали варианты где бы им встретиться, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Как подтвердил сам президент 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу «в не столь отдалённом будущем» и ряд возможных мест, включая Белый дом», — сказала Сандерс.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, что хозяин Овального кабинета Дональд Трамп во время разговора с Путиным предложил российскому лидеру провести встречу в Вашингтоне.

20 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома поздравил российского президента с избранием на новый срок и пожелал ему дальнейшей плодотворной работы на этом посту. После чего оба лидера обсудили ряд международных вопросов. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Стоит добавить, что в Сербии предложили превести эпохальную встречу лидеров двух сверхдержав в Белграде. С таким предложением выступил глава МИД балканской страны Ивица Дачич.