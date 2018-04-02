2018-04-02T18:42:19+03:00
В мире

Встреча Путина и Трампа в Вашингтоне: Белый дом подтвердил, что американский лидер пригласил российского президента в США

В Вашингтоне подтвердили, что Путин и Трамп обсуждали возможность встречи в телефонной беседе
Евгений ЧЕРНЕНКО
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Владимир Путин и Дональд ТрампВладимир Путин и Дональд ТрампФото: REUTERS
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Встреча Владимира Путина и Дональда Трампа может действительно пройти Вашингтоне. То, что американский и российский президенты детально обсуждали варианты где бы им встретиться, подтвердила пресс-секретарь Белого дома Сара Сандерс.

«Как подтвердил сам президент 20 марта через несколько часов после телефонного звонка с президентом Путиным, они обсудили двустороннюю встречу «в не столь отдалённом будущем» и ряд возможных мест, включая Белый дом», — сказала Сандерс.

Как сообщал ранее сайт kp.ru, помощник президента России Юрий Ушаков рассказал журналистам о том, что хозяин Овального кабинета Дональд Трамп во время разговора с Путиным предложил российскому лидеру провести встречу в Вашингтоне.

20 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели телефонный разговор. Глава Белого дома поздравил российского президента с избранием на новый срок и пожелал ему дальнейшей плодотворной работы на этом посту. После чего оба лидера обсудили ряд международных вопросов. Разговор состоялся по инициативе американской стороны.

Стоит добавить, что в Сербии предложили превести эпохальную встречу лидеров двух сверхдержав в Белграде. С таким предложением выступил глава МИД балканской страны Ивица Дачич.

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