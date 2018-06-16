2018-06-16T12:33:15+03:00
Общество

Умер Геннадий Рождественский: Известный дирижер скончался на 88-м году жизни

Геннадий Рождественский умер после продолжительной болезни
Денис СУХОВ
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Фото: Вячеслав Прокофьев/ТАССФото: Вячеслав Прокофьев/ТАСС
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Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский умер в возрасте 87 лет после тяжелой и продолжительной болезни.

Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на медицинский источник.

«Геннадий Николаевич скончался в субботу утром после продолжительной болезни», - рассказал собеседник агентства.

Геннадий Рождественский был профессором Московской консерватории и главным дирижером Камерного музыкального театра имени Покровского. Более 50 лет он руководил различными музыкальными коллективами, с которыми записал более 700 дисков и пластинок с современными и классическими произведениями.

Также Рождественский является автором нескольких сочинений и книг. Дирижер был удостоен званий Героя Социалистического Труда и народного артиста СССР, является лауреатом Ленинской премии и Государственной премии РФ, командором ордена Британской империи, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».

Дирижер Геннадий Рождественский .Полька Альфреда Шнитке из сюиты к кинофильму Мёртвые души . Государственная академическая симфоническая капелла России, концертная аранжировка Г. Рождественского

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