Умер Геннадий Рождественский: Известный дирижер скончался на 88-м году жизни
Известный дирижер и пианист Геннадий Рождественский умер в возрасте 87 лет после тяжелой и продолжительной болезни.
Об этом сообщил «Интерфакс» со ссылкой на медицинский источник.
«Геннадий Николаевич скончался в субботу утром после продолжительной болезни», - рассказал собеседник агентства.
Геннадий Рождественский был профессором Московской консерватории и главным дирижером Камерного музыкального театра имени Покровского. Более 50 лет он руководил различными музыкальными коллективами, с которыми записал более 700 дисков и пластинок с современными и классическими произведениями.
Также Рождественский является автором нескольких сочинений и книг. Дирижер был удостоен званий Героя Социалистического Труда и народного артиста СССР, является лауреатом Ленинской премии и Государственной премии РФ, командором ордена Британской империи, полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством».
Дирижер Геннадий Рождественский .Полька Альфреда Шнитке из сюиты к кинофильму Мёртвые души . Государственная академическая симфоническая капелла России, концертная аранжировка Г. Рождественского