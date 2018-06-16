Матч Аргентина - Исландия: Месси начнет поединок с первых минут
Встреча пройдет в Москве на стадионе "Спартак", аргентинцы назвали стартовый состав на игру
Лионель Месси.Фото: REUTERS
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В субботу, 16 июня, в Москве на стадионе "Спартак" сборная Аргентины начнет свои выступления на ЧМ-2018 в России. Тренерский штаб назвал состав команды на игру с Исландией. И да, главное - Лионель Месси начнет игру с первых минут. В целом же, никаких неожиданностей.
Стартовый состав Аргентины: Кабальеро, Тальяфико, Маскерано, Рохо, Отаменди, Сальвио, Билья, Ди Мария, Меса, Месси, Агуэро.
Выйти на поле у команды может любой из игроков, которые попали в заявку на турнир. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча.