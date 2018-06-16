Матч Аргентина - Исландия: Сигурдссон с первых минут начнет игру в составе исландцев
Главная звезда "викингов" готов к игре на чемпионате мира по футболу в России
Гильфи Сигурдссон.Фото: REUTERS
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Сборная Исландии по футболу в субботу, 16 июня, проведет исторический матч на чемпионате мира по футболу. Они впервые сыграют на турнире столь высокого ранга. Главная звезда команды, полузащитник Гильфи Сигурдссон, выйдет с первых минут на эту встречу.
Стартовый состав сборной Исландии целиком выглядит так: Халльдоурссон, Севарссон, Рагнар Сигурдссон, Арнасон, Магнуссон, Гудмундссон, Бьярнасон, Гильфи Сигурдссон, Гунарссон, Хальфредссон, Финнбогасон.
Выйти на поле у команды может любой из игроков, которые попали в заявку на турнир. Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча.