Первый тайм матча Аргентина - Исландия на ЧМ-2018 завершился вничью 1:1

СЕГОДНЯ 16:47 2018-06-16T16:48:11+03:00

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В Москве на стадионе "Спартак" завершился первый тайм матча 1 тура чемпионата мира по футболу между сборными Аргентины и Исландии. "Викинги" оказали грозное сопротивление звездой аргентинской команде во главе с Лео Месси.

На 19-й минуте Серхио Агуэро, оказавшись в одиночестве в штрафной соперников, мощно пробил под штангу и забил первый мяч в этой игре. Он, к слову, оказался и первым для него в карьере в матчах чемпионата мира. На 23-й минуте после череды недочетов у обороны аргентинской команды Альфред Финнбогасон сделал счет равным, забив ответный гол.

После стартовых 45 минут счет в этой игре - 1:1. Через 15 минут поединок будет возобновлен. А пока что же - перерыв.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча.