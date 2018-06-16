2018-06-16T17:56:40+03:00
Чемпионат мира по футболу 2018

Исландия на ЧМ-2018 сенсационно вырвала ничью 1:1 у Аргентины после того, как Месси не забил пенальти

Матч Аргентина - Исландия на ЧМ-2018 на стадионе "Спартак" выдался потрясающим по своему сюжету
Евгений НЕСЫН@evgeniy_nesin
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Лионель Месси не забил пенальти в матче с Исландией.Лионель Месси не забил пенальти в матче с Исландией.Фото: REUTERS
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В Москве на стадионе "Спартак" завершился первый матч сборной Аргентины, одного из фаворитов чемпионата мира 2018 по версии букмекеров. Команда Лео Месси играла против открытия Евро-2016 - сборной Исландии. Поединок выдался невероятным по сюжету.

На 19-й минуте Серхио Агуэро забил первый мяч в этой игре. Этим голом он вообще открыл свой личный счет голам на чемпионатах мира по футболу. Но достаточно быстро исландцы смогли ответить. На 23-й минуте Финнбогасон сделал счет равным - 1:1. Команды так и завершили первый тайм в этой встрече.

Главный эпизод второго тайма этой игры случился на 64-й минуте матча - Лионель Месси подошел к мячу, чтобы пробить назначенный в ворота Исландии пенальти. Но голкипер "викингов" Ханнес Пор Хальдерссон парировал удар, угадав направление мяча. Аргентина упустила шанс на победу и до конца поединка голов так и не случилось.

Аргентина сенсационно играет вничью 1:1. Сегодня в 21:00 в Калининграде пройдет еще один матч группы D - Хорватия сыграет против Нигерии.

Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Аргентина - Исландия на ЧМ-2018.

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