В Москве такси въехало в толпу людей
В субботу, 16 июня, в центре Москвы такси въехало в толпу людей.
Инцидент произошел неподлеку от Гостиного двора в центре российской столицы. В результате происшествия пострадали не менее семи человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах Москвы.
"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек", - заявил источник, передает ТАСС.
Как сообщает столичный главк МВД, предварительная причиная аварии — водитель такси не справился с управлением. Автомобилиста задержали и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. По некоторым данным, среди пострадавших - мексиканские футбольные болельщики.
Виновник аварии. Фото: Центр организации дорожного движения Правительства Москвы/Twitter
С 14 июня в Москве и 10 других городах России проводится чемпионат мира по футболу. В столице много иностранных болельщиков. Недавно на стадионе "Спартак" завершился матч между сборными Аргентины и Исландии.
Место аварии с участием такси. Фото: Центр организации дорожного движения Правительства Москвы/Twitter