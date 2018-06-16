В Москве такси въехало в толпу людей

СЕГОДНЯ 19:24 2018-06-16T19:42:53+03:00

По предварительной информации, пострадали семь человек

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В субботу, 16 июня, в центре Москвы такси въехало в толпу людей.

Инцидент произошел неподлеку от Гостиного двора в центре российской столицы. В результате происшествия пострадали не менее семи человек. Об этом сообщил источник в экстренных службах Москвы.

"В районе дома 4 на улице Ильинке автомобиль такси врезался в дорожный знак, после чего въехал в толпу людей. По предварительным данным, пострадали семь человек", - заявил источник, передает ТАСС.

Как сообщает столичный главк МВД, предварительная причиная аварии — водитель такси не справился с управлением. Автомобилиста задержали и доставлен в территориальный отдел внутренних дел. По некоторым данным, среди пострадавших - мексиканские футбольные болельщики.

Виновник аварии. Фото: Центр организации дорожного движения Правительства Москвы/Twitter

С 14 июня в Москве и 10 других городах России проводится чемпионат мира по футболу. В столице много иностранных болельщиков. Недавно на стадионе "Спартак" завершился матч между сборными Аргентины и Исландии.