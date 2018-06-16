Аргентина – Исландия: Нам бы так играть? Нам бы так болеть!

СЕГОДНЯ 18:00 2018-06-16T18:20:23+03:00

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Господи, как же они круты! Что Аргентина, что Исландия. Нет, не на поле, хотя там тоже. На трибунах и вокруг их! Мы все хотим, чтобы сборная России играла как Аргентина и сражалась как Исландия. Но болеть как их фанаты – вот настоящее удовольствие от футбола!

«Ху!» вам

Что творилось в Москве в день этого матча! Ху! – неслось организованно неслось из Зарядья легендарный исландский футбольный клич. Это только на первый взгляд викинги пошли не те. Скромные, вежливые, невысокие… Все в одинаковых синих майках, и почти без бород. Но в сердце это все те же воины. И именно таких болельщиков сборной Исландии мы ждали. Они влюбили в себя весь мир после чемпионата Европы-2016, когда всей страной переехали болеть во Францию, а теперь скромно и вежливо захватили нашу столицу.

Исландские болельщики в парке "Зарядье"Фото: Абылай САРАЛАЕВ

Весь московский околоток, исторически называемый Кулишками (Солянка, Славянская Площадь, улица Забелина, Старый Глинищеский…) запрудили люди в синем. Они организовано пили пиво, и направлялись в свежеоткрытый парк Зарядье. Так по порядку, не толкаясь, расселись на каменных ступеньках амфитеатра под открытым небом, установили сцену, и внимательно слушали аниматоров.

Те, для начала, похлопали в ладоши (тысячи рук усилили звук), потом прокричали про то, что любят Исландию. «Мы тоже» - ответил викинги обеих полов. Потом на сцене появилась гитара, и под нехитрые три аккорда вся эта орава вдруг начала петь свои исландские песни. И над всем этим проносился, убыстряясь, тот самый клич «Ху!» под ритм барабанов и ладоней.

Болельщики сборной Исландии.Фото: REUTERS

Он, кстати, национальное достояние. Европа его услышала на Евро-2016. Вроде как исландцы долго думали, как надо поддерживать свою сборную, и позаимствовали у «Мотеруэлла». А несколько месяцев назад один из исландских художников выпустил футболки с написанным «Ху». Продажу их тут же запретили – авторские права!

Болельщики сборной Аргентины.Фото: REUTERS

Мы – аргентинцы, с нами Бог

Весь остальной центр оккупировали аргентинцы и примкнувшие к ним мексиканцы, колумбийцы, немцы и даже вездесущие китайцы, чья сборная на Чм-2018 не попала. Лионели Месси (если верить надписи на футболке) по началу шли по двое-трое, потом десятками, а на Манежке их было уже несколько сотен. Ребята из Аргентины пели что про… конечно, Месси, и про русскую водку.

А вот и у стадиона растянут огромный аргентинский флаг с портретом Папы Римского. А под ним надпись по-испански – что типа «Мы аргентинцы, с нами Бог». А вот очаровательная брюнетка в бело-голубой аргентинской футболке и с дьявольскими рожками на голове. И повсюду Мессии – в надписях на спинах, на плакатах и знаменах, в песнях и гимнах… Вы не понимаете, как футболисты могут быть богами? Вы ни разу не были в городе, где играет сборная Аргентины!

Как они пели свой гимн. И что творилось, когда на стадионе появился Марадона. К нему тянули руки и смартфоны, и кажется, люди готовы были падать в обморок от религиозного экстаза – Диего здесь!

Болельщики сборной Аргентины.Фото: REUTERS

Что ответить Кришу?

Накануне игры главный тренер сборной Аргентины взял и зачитал стартовый состав своей команды на матч с Исландией. Информация, ради которой иные тренеры готовы заложить душу (под хорошие проценты), Хорхе Сампаоли сливал прямо на пресс-конференции.

- Что он делает? - шептались иностранные репотертеры

- Состав зачитывает на завтра.

- Да ладно?! Может просто перечисляет тех, кто здоров?

- Да нет, состав!

- Просто мы знали, кто будет играть против Исландии, еще со среды, - пожимал плечами Сампаоли под изумленные взгляды телекамер.

Честный Хорхе не обманул: на поле вышли те, кого он называл. И главное - Месси. Но Короля Лео появилась новая мотивация. Вчера Криштиану Роналду в матче с Испанией сделал хет-трик. Лео хочет быть самым крутым на этой планете футбола? Надо чем-то отвечать.

Лионели Месси в московском метро.Фото: Алиса ТИТКО

А где Месси?

А в начале и вовсе должны были забивать исландцы две их контратаки едва не закончились взятием ворот. Аргентинцы к тому времени могли отвечать только штрафными. Но чем больше раскрывалась игры, тем настойчивее становились их атаки, а одна из них принесла успех: Серхио Агуэро развернулся в чужой штрафной и дал в «девятину» - 1:0!

Но вы думаете этим можно смутить настоящих викингов. Не прошло и пяти минут, как простая, но безжалостная как шторм северных морей атака исландцев накрыла ворота Аргентины – 1:1.

Матч закончился вничью 1:1, но не это главноеФото: REUTERS

А потом так и продолжалось. Аргентинцы плели хитрые комбинации, обыгрывали, финтили, придумывали остроумные передачи… А потом исландцы тремя ударами молота Тора расфигачивали все аргентинское произведение искусства в труху. И даже когда судья придумал пенальти в ворота Исландии, это еще ничего не занчиало – Ханнес Халлдорссон без проблем справился с ударом Лионеля Месси. Этот вратарь с фамилией, как смертельный приговор всем комментаторам, вообще непростой. В 2012 году он был постановщиком номера и режиссером клипа, который был представлен от его страны на Евровидении. Этот парень знает толк в драматургии.

По-настоящему в игру он включился за 10 минут до финального свистка.Фото: REUTERS

А где был все это время Месси? А нигде. По-настоящему в игру он включился за 10 минут до финального свистка. Тут и появились проходы, удары, страсть… Но слишком поздно.

Накануне Криштиану Роналду сделал хет-трик: забил с пенальти, с игры и со штрафного. Сегодня Лео не сделал меньше, чем ничего: не забил пенальти, мазал со штрафных, вчистую проиграл голкиперу. А через неделю ему исполняется уже 31 год, и не известно будет ли еще следующий чемпионат мира. Как бы и здесь не было слишком поздно.

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