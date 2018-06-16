Голикова: После пенсионной реформы прибавка к выплатам составит до 12 тысяч в год

СЕГОДНЯ 13:10 2018-06-16T13:10:54+03:00

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В результате пенсионной реформы средняя прибавка к выплатам неработающим пенсионерам составит 12 тысяч рублей год. Об этом заявила вице-премьер Татьяна Голикова на заседании Российской трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений.

«Среднее ежемесячное увеличение пенсии ныне действующим пенсионерам оценено нами в 1 тыс. руб. Это означает, что приблизительно каждый гражданин, каждый пенсионер, естественно, в зависимости от того стажа и того размера страховых взносов, которые он уплачивал в пенсионную систему, получит под 12 тыс. в год», - заявила Голикова на заседании, посвященном законопроекту о повышении пенсионного возраста.

По ее словам, все средства, освободившиеся в рамках переходного периода и дальнейшего действия этого закона останутся в пенсионной системе и пойдут на социальное обеспечение граждан.

«Все средства...во всей перспективе действия этого законопроекта как рамках переходного периода так и далее, будут направлены на обеспечение пенсионной системы и на повышение пенсионного обеспечения наших граждан», - заверила Голикова.

Как сообщал сайт «КП», в соответствии с инициативой правительства предлагается к 2024 году постепенно повысить возрастную планку для выхода на пенсию с нынешних 55 и 60 лет для женщин и мужчин до 63 и 65 лет соответственно. В пояснительной записке необходимость реформы обосновывается в том числе стремительным старением населения, а также увеличением продолжительности жизни.

Ранее премьер-министр РФ Дмитрий Медведев распорядился внести законопроект о повышении пенсионного возраста в Государственную Думу.