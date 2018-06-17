Раскол правящей коалиции: Глава МВД ФРГ заявил, что больше не может работать с Меркель
Глава МВД ФРГ и лидер баварского Христианско-социального союза (ХСС) Хорст Зеехофер скептически оценивает возможность дальнейшего альянса с председателем Христианско-демократического союза (ХДС) и канцлером Германии Ангелой Меркель.
Об этом сообщает газета Welt am Sonntag.
«Я больше не могу работать с этой женщиной», - заявил Зеехофер в черверг на совещании членов кабмина от ХСС. По данным издания, министр внутренних дел Германии повторил эти слова дважды, имея в виду Меркель.
Напомним, ранее СМИ стало известно о серьезном расколе между ХСС и ХДС по поводу нелегальной миграции. Баварские консерваторы требуют от канцлера неотложных мер по выдворению беженцев, которые не получили убежища в Германии, но продолжают находиться на территории страны.
В свою очередь Меркель и ее однопартийцы уверены, что вопрос нелегальной миграции следует решать на общеевропейском уровне, и не спешат ограничивать ее на национальном уровне.
Блок ХСС/ХДС образует правящий блок с Социал-демократической партией Германии. Таким образом, раскол в этом альянсе может грозит ФРГ правительственным кризисом.