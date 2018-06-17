Матч Германия - Мексика: Хавьер Эрнандес появится с первых минут в составе мексиканцев
Стал известен состав полуфиналистов Кубка Конфедераций 2017
Хавьер Эрнандес на разминке в "Лужниках" перед игрой.Фото: REUTERS
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В воскресенье, 17 июня, в Москве на стадионе "Лужники" будет сыгран матч 1 тура чемпионата мира по футболу между Германией и Мексикой. Год назад эти команды играли в Кубке Конфедераций и тогда в Сочи немцы одержали разгромную победу 4:1. Мексиканцы назваи стартовое сочетание игроков на этот поединок.
Стартовое сочеание игроков сборной Мексики: Очоа - Морено, Айяла, Сальседо, Лайюн - Эррера, Гальярдо, Вела, Гуардадо, Лосано - Эрнандес. Выйти на поле на замену у немцев может любой игрок, который был включен в заявку на этот турнир.
Сайт KP.RU ведет онлайн-трансляцию матча Германия - Мексика.