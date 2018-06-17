2018-06-17T19:01:33+03:00
Политика

В Госдуме ответили на опасения Украины из-за «Северного потока-2»

Павел Завальный назвал нормальным,что Россия и ЕС стремятся обеспечить безопасность своих энергоресурсов
Юлия ДИВЕЕВА
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В Госдуме ответили на заявления депутата Рады о "Северном потоке-2"В Госдуме ответили на заявления депутата Рады о "Северном потоке-2"Фото: Анастасия НОВИКОВА
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Украина боится потерять рычаг для давления на Европу из-за строительства трубопровода «Северный поток — 2». Такое мнение высказал председатель комитета по энергетике Госдумы Павел Завальный, комментируя заявление депутата Рады Оксаны Сыроед.

«Они опасаются потерять не просто денежный поток, связанный с транзитом газа через Украину, но и рычаг для влияния, для шантажа Европы нарушением транзита через свою территорию», - сказал он в интервью RT.

Он отметил, что любая страна будет стремиться обеспечить безопасность своих энергоресурсов, увеличивая количество поставщиков и маршрутов доставки. ЕС и Россия не являются исключением.

«Это диверсификация экспортных каналов и коридоров. Был один канал через Украину на протяжении 25 лет. Мы испытываем с Украиной постоянные проблемы с неплатежами за газ, проблемы с транзитом, и в Европе это прекрасно понимают», - пояснил Завальный.

Ранее сайт «КП» сообщил, что заместитель председателя Верховной рады Украины Оксана Сыроед назвала «Северный поток-2» «оружием», которое Россия уже доставила в Берлин.

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