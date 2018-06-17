2018-06-17T08:50:49+03:00
Политика

Спикер Верховной Рады: Северный поток-2 — российское оружие, которое доставили в Берлин

Председатель украинского парламента Оксана Сыроед уверена, что Европе нельзя напрямую торговать с Россией из-за разных «цивилизационных ценностей»
Денис СУХОВ
Поделиться:
Комментарии: comments9
Спикер Верховной Рады: Северный поток-2 — российское оружие, которое доставили в БерлинСпикер Верховной Рады: Северный поток-2 — российское оружие, которое доставили в БерлинФото: REUTERS
Изменить размер текста:

«Северный поток-2» является российским экономическим оружием, которое уже доставили в Берлин. Такое мнение выразила председатель Верховной Рады Оксана Сыроед.

«Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня «Северный поток — 2» — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует», - заявила парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Украинский депутат не скрывает досады тем фактом, что власти Германии оказывают поддержку проекту российского газопровода. По словам Сыроед, «поощрение финансовой агрессии России приведет к тому, что она неминуемо станет угрозой для всего мира».

«Люди не понимают, что между Россией и другим цивилизованным миром пропасть, что это деспотия и свобода, и что это никак не совместимо, что невозможно торговать, потому что ты торгуешь ценностями», - посетовала Сыроед.

Напомним, проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Против проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которую новый газопровод лишит изрядной доли дохода от транзита российского газа. Также не допустить реализации «Северного потока-2» призывают США и Польша, имеющие собственные амбициозные планы на европейском рынке газа.

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:
 
Новости 24
СМИ: Правительство Японии выразило Москве сожаление из-за предстоящих ракетных стрельб на Курилах
По меньшей мере 20 пожарных пострадали при тушении нескольких зданий в Нью-Йорке
В Испанию прибыл итальянский корабль береговой охраны с беженцами с судна Aquarius
В Великобритании в ходе беспорядков на эритрейском велофестивале пострадали 11 человек
Погода в Москве на 17 июня: Переменная облачность, без осадков
Президент Латвии усомнился, что США способны защитить Европу от России
МИД Японии: США предъявили КНДР 47 требований по денуклеаризации
Эрдоган объявил о планах Турции создать научную базу в Антарктике
Спутник «Глонасс-М» выведен на расчетную орбиту
Ученые отправили танцевальную музыку к звезде‍
На юге Франции открыли мемориальную доску Юрию Гагарину
Российский альпинист погиб при восхождении на гору Маттерхорн в Альпах
Защита летчика Ярошенко намерена добиваться его перевода в тюрьму Алленвуд