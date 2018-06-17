Спикер Верховной Рады: Северный поток-2 — российское оружие, которое доставили в Берлин

СЕГОДНЯ 08:50 2018-06-17T08:50:49+03:00

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«Северный поток-2» является российским экономическим оружием, которое уже доставили в Берлин. Такое мнение выразила председатель Верховной Рады Оксана Сыроед.

«Россия будет побеждать, и мы не знаем, когда она остановится, потому что сегодня «Северный поток — 2» — это оружие, которое Россия уже доставила в Берлин, и единственный вопрос — когда она это оружие задействует», - заявила парламентарий в эфире телеканала «112 Украина».

Украинский депутат не скрывает досады тем фактом, что власти Германии оказывают поддержку проекту российского газопровода. По словам Сыроед, «поощрение финансовой агрессии России приведет к тому, что она неминуемо станет угрозой для всего мира».

«Люди не понимают, что между Россией и другим цивилизованным миром пропасть, что это деспотия и свобода, и что это никак не совместимо, что невозможно торговать, потому что ты торгуешь ценностями», - посетовала Сыроед.

Напомним, проект газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток из России в Германию по дну Балтийского моря. Их суммарная мощность составит 55 млрд кубометров в год.

Против проекта выступает ряд стран, в том числе Украина, которую новый газопровод лишит изрядной доли дохода от транзита российского газа. Также не допустить реализации «Северного потока-2» призывают США и Польша, имеющие собственные амбициозные планы на европейском рынке газа.