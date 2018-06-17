2018-06-17T19:24:19+03:00
Общество

Голикова подтвердила планы правительства отказаться от «балльной» пенсионной системы

Вице-премьер отметила, что пенсии должны рассчитываться индивидуально
Юлия ДИВЕЕВА
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Вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАССВице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова. Фото: Алексей Никольский/пресс-служба президента РФ/ТАСС
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Правительство намерено отказаться от балльной пенсионной системы, которая действует в России с 2015 года. Об этом сообщила вице-премьер-министр РФ Татьяна Голикова.

Она отметила, что с учетом изменений в пенсионной реформе, которые начнутся с 2019 года, размер пенсии должен составлять не менее 40% от утраченного заработка.

«Нельзя это считать как среднюю температуру по больнице: то есть среднюю зарплату, которая, скажем, сложилась в экономике за какой-то период относить к средней пенсии, которая сложилась по всем пенсионерам. Это индивидуальный расчет. И мы готовы эти расчеты предъявить нашему обществу, как только будут приняты соответствующие решения», - пояснила Голикова в эфире телеканала «Россия 1».

По ее словам, правительство разрабатывает проект закона о накопительной части пенсии, который, возможно, представит осенью.

«И тогда это может быть второй частью пенсии. Но это пока обсуждается как добровольный элемент пенсионной системы, не обязательный», - сказала вице-премьер.

Напомним, сайт «КП» рассказывал, что правительство решило к 2024 году постепенно поднять пенсионный возраст с нынешних 55 для женщин и 60 лет для мужчин до 63 и 65 лет соответственно.

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